Рыбалка с Григоричем Часть 2 Хорошее начало Посиделки у костра

Второй день рыбалки начался просто замечательно. Первый заброс с лодки и сразу поклёвка. Первый заброс с берега и опять хороший окунь.Затем язь и опять окунь. но потом поклёвки затихли и мы вышли на берег. Развели костёр, уху сварили и приготовили вкуснейший напиток из смородиновых побегов и черёмухи. Дул ветер, ни мошки ни комаров. Отлично провели время на берегу реки Печора ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Удилище спиннинговое,как у меня : https://fishingbaits.ru/catalog/detai… Скидка 10 % по промокоду " Люблю рыбалку" Вращающиеся блёсна https://hardtackle.ru/product/utsuri-…