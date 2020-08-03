Рыбалка с Григоричем Часть 1 28.07.2020

Долгожданная рыбалка с Григоричем. Река настолько обмелела, что мы не смогли добраться до намеченной цели и даже мотор пострадал. Но поклёвки мы увидели, рыбу поймали. И самое главное насладились летней красотой нашего Севера ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Удилище спиннинговое,как у меня : https://fishingbaits.ru/catalog/detai… Скидка 10 % по промокоду " Люблю рыбалку" Вращающиеся блёсна https://hardtackle.ru/product/utsuri-…