Активисты ОНФ в Коми добились внесения в план капремонта двух убитых дорог в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми добились внесения в план капитального ремонта дороги на улице Индустриальной и малой объездной дороги в Сыктывкаре. Об этом сообщила глава города Наталья Хозяинова. Ранее за содействием в решении этого вопроса в ОНФ обратились местные жители.

Ремонта этих двух дорог общественники добивались с 2015 г., когда в регион приезжала инспекция Народного фронта «Оценим качество дорог!». Позднее оба участка были отмечены на интерактивной карте убитых дорог. А в 2020 г. ситуация резкого обострилась: в связи с заменой старых подземных коммуникаций власти запланировали полностью перекрыть одну из основных магистралей Сыктывкара – Октябрьский проспект, связывающий центр города с Эжвинским районом. При этом дороги на улице Индустриальной и малую объездную было официально предложено использовать в качестве объездных путей. Однако их ненадлежащее состояние может привести к транспортному коллапсу.

После обращений жителей эксперты тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Коми провели рейд и убедились в том, что трассы находятся в ужасном состоянии. После этого общественники обратились к властям с предложением отремонтировать указанные дороги, а также попросили рассмотреть вопрос об установке временного светофора на перекрестке улиц Индустриальной и Орджоникидзе на время ремонта Октябрьского проспекта.

В результате активисты Народного фронта были услышаны: дорога на Индустриальной будет капитально отремонтирована в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2023 г., а малая объездная дорога – в 2021 г. Кроме того, мэр города Наталья Хозяинова сообщила, что во время проведения ремонтных работ на Октябрьском проспекте запланирована установка временного светофорного объекта на пересечении улиц Индустриальной и Орджоникидзе.

Администрация также приняла решение полностью не перекрывать Октябрьский проспект для ремонта коммуникаций, как это планировалось изначально.

«То, что дороги на улице Индустриальной и малой объездной в Сыктывкаре хоть и не вошли в план ремонта на 2020 год, но вошли в последующие годы – это тоже результат, которого общественники долго добивались. Активисты ОНФ в Коми продолжат мониторинг дорог и рейды в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Для Народного фронта важен результат, который возможен только тогда, если в нем заинтересованы все стороны и, в первую очередь, собственники дорог», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Михаил Ковалев.