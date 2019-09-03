Сергей Гапликов провёл селекторное совещание по подготовке плана развития Воркуты и Инты.

Напомним, во исполнение поручения Президента России этот план должен быть разработан Правительством Российской Федерации совместно с Правительством Республики Коми и утверждён до 31 декабря 2019 года.

В совещании приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми Михаил Порядин, руководство профильных министерств республики, администраций Воркуты и Инты.

Сергей Гапликов обозначил ряд задач, которые необходимо решить при подготовке плана. Это должен быть стратегический и всеобъемлющий документ, который позволит максимально реализовать социально-экономический и ресурсный потенциал монопрофильных городов республики.

http://rkomi.ru/news/78216/