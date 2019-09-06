Рабочее совещание по вопросам развития дорожной отрасли Республики Коми

По поручению Сергея Гапликова объёмы ремонта дорог в Коми будут увеличены.

Глава республики провёл рабочее совещание по вопросам развития дорожной отрасли. По итогам совещания Минстрою и Минфину региона дан ряд поручений.

Общая протяжённость дорог и улично-дорожной сети, расположенных на территории Республики Коми, составляет 15 тысяч километров. Ремонт и содержание улично-дорожной сети – одна из главных тем, которые звучат в ходе встреч Главы Республики Коми с жителями, главами поселений, депутатами и общественниками, на личных приёмах и во время рабочих поездок в города и районы.

В этом году на ремонт и содержание дорог в республике предполагается направить 2,8 млрд рублей. В том числе в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на ремонт 108,2 км региональных дорог и улично-дорожной сети Сыктывкарской агломерации будет направлено 980,6 млн рублей. Из них 441 млн рублей распределено на 27,4 км дорог Сыктывкара.

Кроме того, напомним, по поручению Главы Республики Коми Сергея Гапликова разрабатывается отдельная региональная программа ремонта дорог в Печоре. Она будет рассчитана на 2020-2022 годы. Для печорцев организовано голосование по выбору участков для ремонта в ближайшие 3 года.

http://rkomi.ru/news/78276/