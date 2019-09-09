Рабочая поездка в Усинск

В Усинске появится спорткомплекс, оборудованный по последним мировым стандартам.

Проект реализуется в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и компанией «ЛУКОЙЛ». Сегодня, 7 сентября, во время рабочей поездки в Усинск ход работ проинспектировали Глава Республики Коми Сергей Гапликов и генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Александр Голованев.

Строительство комплекса близится к завершению, открытие запланировано на октябрь 2019 года. Общая стоимость строительства – 171 млн рублей.

Спортивный комплекс войдет в состав Ледового дворца «Югдöм». В соответствии с проектом спортобъект будет представлять собой двухэтажное здание, на первом этаже которого будет располагаться универсальный зал для игровых видов спорта с трибунами на 188 мест, на втором – зал для борьбы и бокса с раздевалками.

Таким образом в городе появится целая группа спортивных сооружений для проведения тренировок и соревнований не только в зимних видах спорта, но также в мини-футболе, волейболе, баскетболе.

Учитывая, что новый объект будет возведен и оборудован в соответствии с самыми современными стандартами, в нем можно будет проводить соревнования не только республиканского, но и федерального уровня.

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