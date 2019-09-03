Заседание Правительства Республики Коми
Сергей Гапликов провёл заседание Правительства Республики Коми в новом формате.
Заседание состоялось сегодня, 3 сентября. Руководители городов и районов участвовали в нём в режиме видеоконференцсвязи. На повестку вынесены актуальные вопросы развития региона и отдельных муниципальных районов, требующие коллективного обсуждения и оперативного решения.
«Начиная с этого заседания мы будем собираться для обсуждения самых значимых и проблемных вопросов, требующих выработки консолидированных подходов и оперативного решения. На заседании будем обсуждать проекты постановлений правительства республики и региональных законов, а также заслушивать доклады членов правительства, руководителей муниципальных образований об исполнении тех или иных решений правительства и поручений главы республики», — заявил Сергей Гапликов.
Глава Республики Коми также акцентировал внимание участников заседания на вопрос взаимодействия между республиканскими министерствами и ведомствами, федеральными структурами, которые находятся на территории региона, а также муниципальными образованиями.
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