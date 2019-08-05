Молодежный форум «Рубеж» в Калужской области завершил свою работу

Молодежный форум «Рубеж» завершил свою работу в Жуковском районе Калужской области. В нем приняли участие 212 участников команды «Молодежки ОНФ» из 85 регионов страны в возрасте от 18 до 35 лет. В финальный день ребятам торжественно вручили удостоверения добровольного пожарного инспектора.

«Удостоверения дают возможность участвовать в тушении различного рода пожаров и проводить профилактические мероприятия. Для подготовки мы разработали специальную шестнадцатичасовую программу. Добровольные пожарные не несут службу в пожарных частях, поэтому в привычном плане обучения мы заменили ознакомление с пожарными частями и помещениями на тактику тушения лесных пожаров. Таким образом, наши ребята стали универсальными борцами с огнем», – сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области, директор научно-исследовательского института «Всероссийского добровольного пожарного общества» Сибири Сергей Апанович.

Главная цель форума «Рубеж» – формирование команды молодых людей, обладающих необходимыми знаниями, навыками и опытом для решения важных проблем в своих регионах. Состоялись встречи с общественными деятелями, актерами и журналистами. Например, прошла встреча с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой. На своей лекции она напомнила ребятам про акцию «Класс доброты», идея которой зароилась на «Рубеже» в 2018 г.

«В последнее время много говорят про лидеров. Все стремятся ими быть. Представьте, что будет, если все станут лидерами? Общество лидеров? Я считаю, что человек в первую и главную очередь должен быть счастливым. Общество счастливых людей гораздо лучше», – сказала Кузнецова.

Она вместе с участниками сыграла в деловую игру, во время которой ребята постарались спрогнозировать риски, характерные для молодежи через 20 лет, чтобы уже сегодня обратить на эти проблемные темы самое пристальное внимание.

Итогом форума стало финальное испытание, которое включает в себя пятичасовое прохождение полосы препятствий. В течение недели инструкторы готовили участников к этому по разным направлениям – занятия по скалолазанию, курс по оказанию первой помощи, фрироуп. Также ребята прошли тренинги, направленные на командообразование.

«Главная цель достигнута – мы выстроили горизонталь между участниками из разных регионов страны, и я уверен, что эти связи останутся на всю жизнь, они будут помогать друг другу. «Рубеж» не только про смыслы, ответы на вопросы. В первую очередь это практические навыки и знания», – сказал руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

По итогам форума все участники получили сертификаты, а некоторым вручили еще и специальные медали. На «Рубеже» нет вторых и третьих мест, есть только первое, заявили организаторы. 94 участника получили медали. Это награда не за быстрое прохождение полосы препятствий, а поддержку, помощь и взаимовыручку, которую они оказывали другим участникам в течение всей недели форума.