ОНФ в Коми обратился к властям и регоператору с просьбой решить проблему сбора мусора в селе Богородск

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в рамках мониторинга хода «мусорной реформы» повторно обратились к местным властям с просьбой организовать должным образом сбор твердых коммунальных отходов (ТКО) в селе Богородск Корткеросского района. Активисты также призвали регионального оператора ТКО вмешаться в ситуацию.

Общественники еще в январе 2019 г. выявили, что в населенном пункте мусор складируется прямо на земле, отходы загрязняют территорию, их растаскивают собаки. Прямо в сугробах были разбросаны пакеты с мусором и бутылки. Рядом с этими свалками стояли палки с прикрепленными бумажками о том, что это место сбора ТКО. Власти пообещали исправить ситуацию, однако новый мониторинг в летний период показал, что ничего сделано не было. Мусор также продолжают сваливать на землю, в траву.

По мнению экспертов Народного фронта в Коми, речь идет об опасности загрязнения зеленых зон. Любое место для сбора мусора, в том числе бесконтейнерным способом, должно быть оборудовано. Для решения вопроса с накоплением ТКО в Богородске активисты ОНФ обратились не только в органы власти, но и к региональному оператору (компании «Ухтажилфонд»).

«ОНФ в Коми сообщил оператору о том, что ситуация со сбором ТКО в селе Богородск в лучшую сторону не изменилась. По-прежнему не хватает контейнеров и бункеров, сбор мусора происходит стихийно на земле, мало средств на приобретение контейнеров и обустройство площадок. Мы попросили руководство компании рассмотреть варианты решения этой проблемы», – сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.

По мнению экспертов Народного фронта в Коми, региональный оператор может рассмотреть вопрос об установке собственных контейнеров повышенной вместимости, которые «Ухтажилфонд» ставит на других территориях. Это могло бы оперативно решить проблему с мусором в Богородске.

В то же время эксперты Народного фронта в Коми во время мониторинга «мусорной реформы» зафиксировали и положительные моменты. В Сыктывкаре ремонтируются контейнерные площадки ТКО. Например, такой ремонт проведен на территории жилого дома №57 по улице Красных партизан, где до этого площадка была в полуразвалившемся состоянии.

«Для ОНФ важен положительный результат как непосредственно для жителей, так и для экологии. Мониторинг работы «мусорной реформы» будет продолжен», – заключила Шумилова.