07.07.19. ПЕРВЫЕ ГРИБЫ

После проливных дождей, которые сей год просто обрушились на наш регион, повсеместно пошли грибы. Вот и мы решили по пути в райцентр пройтись по заветным грибным местам. На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам : Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!