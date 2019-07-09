ЯЗЬ — ВКУСНЯШКА 101 БЛЮДО ИЗ ЯЗЯ

Предлагаю вашему вниманию ещё один способ приготовления блюда из язя. После 3-4 недель в кровяном росоле в леднике, 3-4 дня холодного копчения, ну и потом подсушивание до того уровня, какое вам нравится. Вкус получается просто обалденный. И мелких костей, которыми славится эта рыба, просто не чувствуются. На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам : Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!