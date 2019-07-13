ВСТРЕЧА ДВУХ КАНАЛОВ Часть первая РЫБАЛКА В ДОЖДЬ

Приехал в гости Александр, мой товарищ и коллега по Ютубу https://www.youtube.com/channel/UC6pPMkjjTV69zAEjWqzL2FQ), и мы,несмотря на непогоду выехали на р.Печора половить на спиннинг и удочку. Поездка, несмотря на проливной дождь,ураганный ветер, и подъём воды удалась.Мы и рыбы наловили, и отдохнули хорошо.Предлагаю вашему вниманию 1 часть фильма про нашу рыбалку.

На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!