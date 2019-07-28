28.06.19. РЫБАЛКА С СЫНОМ ЩУКА — БУТЫЛКА

Деревенские будни насыщены трудовой деятельностью. И пару часов на рыбалке, после трудового дня, это как успокаивающий бальзам на уставшее тело.Два часа на нашей Печоре перед сном и усталость снимает.и заряжает организм внутренней энергией для завтрашнего трудового дня. Ну и конечно свежая рыба к столу. На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам : Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!