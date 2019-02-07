РЫБАЛКА на таежной речке в феврале / ХАРИУС совершенно не давал скучать

Друзья всем доброго времени суток. Сегодня мы со Светланой находились на таежной реке и ловили хариуса. Так же в данном ролике мы показали наше новое приобретение.

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Для прикормки на хариуса мы решили использовать творог. и данная прикормка показала себя довольно с хорошей стороны.Хариус хорошо подходил к лункам и с огромным удовольствием клевал на предложенные приманки. вся рыба была в основном поймана на мушки и нимфы с подсадкой опарыша. Одним словом рыбалка удалась.

Всем огромное спасибо за просмотр и поддержку.

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Всем приятного просмотра.

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