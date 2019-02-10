Рыбалка на ТАЕЖНОЙ речке / Лучшая прикормка на хариуса

Друзья всем доброго времени суток. Сегодня а точнее 10.02.19 мы выезжали на таежную реку половить хариуса. В качестве прикормки мы использовали обычный творог. Для глухозимья мы поймали довольно не плохо хариуса. хоть и поздно выехали на водоем. Хариус порадовал своими поклевками хоть и пришлось его поискать. вся основная рыба была поймана на ангарскую резину.

Всем огромное спасибо за просмотр и поддержку.

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Всем приятного просмотра.

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