Активисты ОНФ в Коми помогли привлечь к ответственности нарушителя правил дорожного движения в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в рамках работы тематической площадки «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» помогли привлечь к ответственности водителя маршрутного автобуса за проезд на красный свет через пешеходный переход. Также активисты ОНФ направили в ГИБДД информацию о грубом нарушении правил дорожного движения в Сыктывкаре, свидетелями которого стали.

В ходе рейда активисты ОНФ увидели, как водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, игнорируя красный свет светофора, едва не сбил людей на перекрестке улиц Интернациональной и Орджоникидзе в Сыктывкаре. Общественники направили в ГИБДД видео и информацию о грубом нарушении ПДД водителем Toyota Land Cruiser Prado. Активисты Народного фронта пояснили, что в момент нарушения для пешеходов загорелся зеленый свет: люди пересекали улицу Интернациональную, в это время, не останавливаясь на запрещающий для водителей автомобилей красный сигнал светофора, через стоп-линию и «зебру» проехала Toyota Land Cruiser Prado белого цвета, чуть не сбив пешеходов. Людям далось увернуться от внедорожника, который остановился только за пешеходным переходом.

«Активисты ОНФ в Коми посчитали, что такое опасное для пешеходов нарушение не должно остаться без внимания общественности, добивающейся повышения безопасности на дорогах, и, конечно, не должно остаться без внимания ГИБДД. Отметим, что неравнодушие граждан помогает бороться с безответственным поведением на дорогах», – прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми Роман Литвин.

Представители ОНФ в Коми сообщили, что проводят мониторинг безопасности на дорогах в постоянном режиме: с помощью фиксации нарушений на видеорегистраторы автомобилей общественников, обращений граждан и установления временных постов видеофиксации нарушений ПДД. В рамках мониторинга общественники помогают привлекать к ответственности нарушителей.

Так, активисты ОНФ в Коми добились привлечения к ответственности водителя маршрутного пассажирского автобуса, который на улице Морозова в Сыктывкаре проехал на красный свет через пешеходный переход.

Начальник отдела ГИБДД управления МВД России по Сыктывкару Алексей Туров 4 февраля 2019 г. сообщил общественникам в ответ на обращение, что нарушитель автобуса установлен и привлечен к ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 12.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика». «Благодарю за активную гражданскую позицию и неравнодушие к проблемам безопасности дорожного движения», – добавил Туров.

Ранее активисты ОНФ в Коми помогли привлечь к ответственности водителя легкового автомобиля Ford, который также проехал на красный свет через пешеходный переход на улице Морозова вместе с пассажирским автобусом. На основании информации общественников водитель был привлечен к административной ответственности.

«Активисты ОНФ в Коми продолжат мониторинг безопасности движения на дорогах в рамках работы тематической площадки «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним, что в новом «майском указе» президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина поставлена задача к 2030 г. стремиться к снижению смертности на дорогах страны до нуля», – добавил Литвин.