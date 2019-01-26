У молодоженов Сыктывкара появилось новое место для регистрации брака

В начале месяца в Национальной галерее Республики Коми в торжественной обстановке было подписано трехстороннее соглашение между Министерством юстиции Республики Коми, Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми и Национальной галереей Республики Коми. Благодаря соглашению у территориального отдела ЗАГСа г. Сыктывкара в стенах Национальной галереи Республики Коми появится новая площадка для проведения государственной церемонии бракосочетания.

С 2019 года, по желанию молодоженов, регистрация брака сотрудниками Сыктывкарского ЗАГСа может быть проведена в самом светлом и просторном зале Национальной галереи Республики Коми, где расположена экспозиция зарубежного искусства 17 – 19 веков. Интерьеры одного из самых красивых исторических зданий города, эксклюзивность обстановки, классические высокохудожественные произведения, — все это сделает незабываемой и незаурядной саму процедуру заключения брака, которая надолго сохранится в памяти и самих молодоженов, и приглашенных гостей!