ОНФ в Коми приступил к мониторингу состояния газового оборудования в домах жителей региона

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми с целью профилактики чрезвычайных ситуаций, связанных с утечками газа, начали мониторинг состояния газового оборудования и вентиляционных каналов в домах жителей региона. Общественники в рамках акции проведут опрос граждан о состоянии оборудования в квартирах и о том, как регулярно управляющие компании и газовые службы проводят проверку.

Общественники сообщили, что ОНФ после взрывов газа в жилых домах в Магнитогорске Челябинской области и городе Шахты Ростовской области с помощью мобильного приложения ОНФ «Народный контроль» по всей стране запустил опрос граждан о безопасности газового оборудования и мерах по предотвращению аварий.

Представители ОНФ в Коми рассказали, что ранее проведенный мониторинг показал, что многие вентиляционные каналы в многоквартирных домах жителей региона находятся в неудовлетворительном состоянии. Активисты Народного фронта еще в 2016 г. подняли эту проблему на уровне главы и правительства республики и были услышаны: на основании общественного предложения в Коми в 2017 г. было подписано распоряжение об усилении мер по предупреждению аварий при использовании внутридомового газового оборудования и содержании вентиляционных каналов.

«Активисты ОНФ в Коми проверят, как исполняется данное распоряжение, посмотрят, как в целом коммунальные организации проводят профилактическую работу по содержанию газового и вентиляционного оборудования. В рамках мониторинга общественники будут опираться на информацию и мнение граждан: ОНФ для этого разработал специальную анкету. Призываем жителей по данной теме также принять участие в опросе через новое мобильное приложение ОНФ «Народный контроль» и инициативно сигнализировать в Народный фронт в Коми о фактах непринятия мер по ремонту и профилактике оборудования со стороны управляющих и газовых компаний», – отметила член регионального штаба ОНФ в Коми Валентина Анфилатова.

Общественники сообщили, что в случае выявления проблем они незамедлительно будут выходить на муниципальные органы власти и надзорные структуры для принятия мер.

«В ходе опросов граждан общественники также проведут разъяснительную работу об индивидуальной ответственности со стороны собственников жилья и проживающих в нем граждан за эксплуатацию оборудования», – добавила Анфилатова.

Активисты ОНФ в Коми рассказали, что каждый год в России происходят чрезвычайные происшествия, связанные с нарушением правил эксплуатации бытового газа и недостаточным контролем состояния газового оборудования и вентиляционных каналов. Общественники напомнили, что управляющие организации и собственники жилья обязаны заключать договоры на техническое обслуживание газового и газоиспользующего оборудования с предприятиями, имеющими специальную лицензию, которые должны проводить периодический осмотр внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Но зачастую собственники не заключают договоры на техническое обслуживание оборудования. Между тем, как разъяснили общественники, за уклонение от заключения такого договора предусмотрена ответственность: штраф в размере от 1 до 2 тыс. руб. (ч. 2 ст. 9.23 КоАП РФ), в случае повторного нарушения – штраф от 2 до 5 тыс. руб. (ч. 6 ст. 9.23 КоАП РФ).