Заточка ножей ледобура в домашних условиях.

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Как заточить сферические ножи — https://www.youtube.com/watch?v=wPQBZK5OaWQ

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https://www.youtube.com/channel/UCjfjj3Cc-5VqKjmBhKYzXzQ/videos

Друзья всем привет. Фирма жук предоставила мне на обзор свою продукцию. Данное приспособление для заточки ножей было опробовано мной и оставило много положительных эмоций. Я сам долгое время точил ножи ледобура в ручную и мне не удавалось достичь такого результата заточки как с данной точилкой. Ножи ледобура стали просто как бритва. Так же я попробовал заточить кухонный нож и результат меня просто поразил. От себя лично могу порекомендовать данное приспособление для заточки.если у кого будут какие вопросы пишите в комментариях на все отвечу.

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Всем приятного просмотра.

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