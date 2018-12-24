Проверка продольников и перемета / Отчет от 24.12.18 / Рыбалка на налима

Друзья всем привет сегодня была очередная проверка продольников и перемета. Наконец то после полнолуния налим начал шевелится. До этого 4 суток налим совершенно отказывался ловиться но сегодня началось шевеления налима. Были большие надежды на перемет. Но думаю он нм все таки принесет достойного налима. Ну а если что поймаем завтра то обязательно покажем.Всем огромное спасибо за просмотр и поддержку.

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Всем приятного просмотра.

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