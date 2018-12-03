В столицу Коми на рыбалку / Встреча с друзьями.

Друзья в первую очередь хотел порекомендовать каналы моих друзей.

Александр Mazay — https://goo.gl/Pt7PUX

Таёжные Приключения — https://goo.gl/Qm5H3m

ТяП ЛяП — https://goo.gl/Cs6o6b

Квартиры посуточно Ухта, Сыктывкар — 89128614614

Ну а так друзья хотел вам показать как я провел два дня. Были встречи с друзьями. Хотя очень жалко что мы видимся очень редко. Так как живем не очень близко друг от друга. Но по возможности всегда пытаемся встретится как вы видели это сейчас. Так же был выезд на рыбалку на одну из рек республики коми. Очень хотелось поймать ельчика но увы ельчик ловится не захотел. Зато ян поборолся с достойным противником.

Моя партнерская программа — https://creator.gtrussia.com/apply?referral=1013527

Для тех кто желает оказать помощь каналу.Карта Visa (Сбербанк): оформлена на Светлану

4276 2800 1153 5850

Всем приятного просмотра.

Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCSWfLA-POhhPMAqtPl5KcPA