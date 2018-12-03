В столицу Коми на рыбалку / Встреча с друзьями.
Друзья в первую очередь хотел порекомендовать каналы моих друзей.
Александр Mazay — https://goo.gl/Pt7PUX
Таёжные Приключения — https://goo.gl/Qm5H3m
ТяП ЛяП — https://goo.gl/Cs6o6b
Квартиры посуточно Ухта, Сыктывкар — 89128614614
Ну а так друзья хотел вам показать как я провел два дня. Были встречи с друзьями. Хотя очень жалко что мы видимся очень редко. Так как живем не очень близко друг от друга. Но по возможности всегда пытаемся встретится как вы видели это сейчас. Так же был выезд на рыбалку на одну из рек республики коми. Очень хотелось поймать ельчика но увы ельчик ловится не захотел. Зато ян поборолся с достойным противником.
Моя партнерская программа — https://creator.gtrussia.com/apply?referral=1013527
Для тех кто желает оказать помощь каналу.Карта Visa (Сбербанк): оформлена на Светлану
4276 2800 1153 5850
Всем приятного просмотра.
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCSWfLA-POhhPMAqtPl5KcPA