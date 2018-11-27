Глава Республики Коми Сергей Гапликов поздравил воркутинцев с юбилеем города.

26 ноября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлку Воркута был присвоен статус города. В преддверии юбилейной даты в Универсальном спортивно-зрелищном комплексе «Олимп» состоялось торжественное собрание, посвящённое 75-летней годовщине со дня образования города Воркуты.

«75 лет назад, в тяжёлые годы испытаний, наша страна дала статус города маленькому северному посёлку, который проявил героизм на фронте трудовых подвигов. Он обеспечивал важным сырьём металлургические заводы страны, выпускающие боевую технику. Когда во время войны был захвачен Донбасс, наш заполярный город выполнил стратегически важную для страны задачу – обеспечил блокадный Ленинград углём. Сегодня Воркута в передовиках по развитию культуры, образования, здравоохранения. Всё это стало возможно благодаря людям, которые сохраняют и приумножают богатство, являющееся основой для дальнейшего развития Арктики и крайнего Севера. Вашими руками сегодня создаётся потенциал северных территорий, низкий поклон вам за это. Воркута — форпост в развитии Арктики, и мы сделаем всё, чтобы у города было блестящее будущее. С юбилеем, Воркута!», — поздравил с праздником воркутинцев руководитель региона.

В торжественной обстановке Глава Республики Коми вручил воркутинцам заслуженные государственные награды.

http://rkomi.ru/news/71500/