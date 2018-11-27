III Международный туристский форум «Доступная Арктика»

Сергей Гапликов дал старт III Международному туристскому форуму «Доступная Арктика».

Сегодня, 24 ноября, Глава Республики Коми находится с рабочей поездкой в Воркуте. Программа визита началась с участия в пленарном заседании форума «Доступная Арктика». Он посвящён темам развития туристского потенциала Заполярья, новым турпродуктам и продвижению перспективных направлений арктического туризма.

В этом году форум собрал около 150 участников, в том числе представителей федеральных и региональных органов власти, а также турбизнеса. Глава региона пожелал делегатам плодотворных дискуссий, полезных встреч и достойных результатов.

«Рад приветствовать всех в Республике Коми, в славном городе Воркута. Это Арктические ворота, 67 параллель. Несмотря на суровые условия, здесь живут и работают замечательные люди, создавая основу качественного развития отдельных отраслей промышленности нашего северного края. Арктика – это богатейшие запасы и богатейшая кладовая, это уникальный ландшафт и самобытность живущих здесь народов. Они любят свою землю и стараются создать все необходимые условия для того, чтобы жить и продолжать свой род, чтобы гости чувствовали себя здесь комфортно и ощущали заботу и уважение к родной земле. Поэтому мы все заинтересованы в том, чтобы Арктика жила и развивалась, сохранялся её колорит. Я уверен, что совместными усилиями мы сможем реализовать все планы, о которых говорим», — обратился к участникам Сергей Гапликов.

http://rkomi.ru/news/71499/