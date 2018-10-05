✳ Вести Тимана. Сосногорск | 05.10.2018

▫ Сегодня во всем мире отмечается день самой благородной профессии – профессии учителя. Пятого октября поздравления принимают все те, кто имеет отношение к сфере образования. Неоценимый вклад педагогов в развитие общества отмечается на различных уровнях.

▫ Сараи, балки, железные коробки – весь этот хлам, установленный незаконно во дворах домов не только портит внешний вид нашего города, но и становится опасным, особенно в летний период. Поэтому в программе благоустройства Сосногорска есть статья расходов на снос и вывоз таких построек

▫ Путешествие длиною в два с половиной месяца. Сосногорский пенсионер Владимир Котельва отметил своё 50-летие восхождением на Эльбрус.

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▫ #НовостиСосногорска ▫ 05.10.2018 ▫