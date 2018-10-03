Команда «Молодежки ОНФ» в Коми поздравила ветеранов лесной отрасли республики

Представители команды «Молодежки ОНФ» в Республике Коми в рамках проекта «Связь поколений» приняли участие в мероприятии, приуроченном к Международному дню пожилых людей, – чествовании ветеранов лесной отрасли региона. Активисты Общероссийского народного фронта подарили ветеранам праздничный пирог и организовали концерт. Событие прошло в Сыктывкарском лесном институте (СЛИ) – главном образовательном учреждении, где готовят специалистов для лесной промышленности республики.

Участники команды «Молодежки ОНФ» в Коми, студенты, сотрудники СЛИ поздравили ветеранов лесной отрасли и работников ведущего отраслевого вуза региона. Для гостей в институте был накрыт стол, приготовлены музыкальные поздравления, было сказано много добрых слов.

«В этот осенний день мы рады чествовать наших дорогих гостей. Спасибо вам, что именно вы сделали богатой и насыщенной историю института и лесного образования в Коми и нашли время прийти в этот осенний день к нам. И знайте, что в следующем году мы по традиции вновь будем ждать вас с нетерпением. Процветания лесному образованию, а вам – здоровья на долгие годы», – сказала эксперт ОНФ в Коми, директор СЛИ Любовь Гурьева.

Команда «Молодежки ОНФ» преподнесла ветеранам праздничный пирог с малиной и организовала концерт, в ходе которого были исполнены лирические песни. Ветераны – более 20 жителей Сыктывкара, заслуженных работников лесной отрасли и образования – с благодарностью приняли поздравления.

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Коми Елена Иванова подчеркнула, что бабушки и дедушки – хранители истории и настоящей житейской мудрости.

«Данное мероприятие традиционное в нашем вузе. Тем самым мы хотим выразить благодарность ветеранам за их труд. Ведь они работали для развития лесного образования в Республике Коми и во благо всей лесной отрасли. Мы продолжаем их традиции. Низкий им поклон, долголетия и здоровья», – пожелала координатор «Молодежки ОНФ» в Республике Коми Анастасия Широченко.

Она отметила, что работа представителей команды «Молодежки ОНФ» в Коми в рамках проекта «Связь поколений» ведется постоянно. Ранее общественники провели акцию «Спортивные выходные» в Мичуринском парке Сыктывкара. Под руководством мастера спорта по тяжелой атлетике, студента Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа Сергея Борисова была проведена зарядка на свежем воздухе для пожилых людей. Активисты ОНФ в Коми проводят в образовательных учреждениях с участием старшего поколения внеклассные мероприятия по изучению истории семейных традиций и ценностей. В марте 2018 г. общественники представили в школе №18 Сыктывкара генеалогическое древо уже ушедшего из жизни ветерана Великой Отечественной войны, известного в республике активиста ветеранского движения и историка-исследователя Пантелеймона Коткова.

Общественники отметили, что работа в рамках проекта «Молодежки ОНФ» «Связь поколений» в Коми будет продолжена.