Активисты ОНФ в Коми добились выделения надлежащего жилья жителям аварийных домов в селе Ношуль

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в рамках работы по контролю исполнения программы переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда добились выделения надлежащего жилья двум жительницам села Ношуль Прилузского района. Первоначально Марии Овчинниковой и Людмиле Черепановой предложили переехать в «новые» квартиры в старых, ветхих домах.

Общественники зафиксировали проблему в апреле 2017 г. в ходе рейда: в Ношуле переселенцы из аварийного жилья отказались переезжать в купленные им квартиры в домах по адресам: ул. Советская, 1 и 1г.

Активисты ОНФ в Коми выяснили, что переселенцам предложили квартиры в старых деревянных домах, наружные стены и окна которых искривлены, обшивка в различных местах повреждена, стены в щелях. Фундамент одного из домов требует капитального ремонта. Жильцы также отметили плохую работу канализации.

Но, помимо плохого состояния домов для переселенцев, общественники в ходе рейда зафиксировали несоответствие цены купленных за бюджетные средства квартир. Овчинниковой и Черепановой взамен старого жилья площадью 40 кв. м и 54 кв. м купили квартиры в старых домах ценой 1,1 млн и 1,2 млн руб.

Между тем, по данным проведенного активистами ОНФ в Коми мониторинга, рыночная цена квартир в таких деревянных домах старых проектов в Ношуле составляет всего около 300-400 тыс. руб.

Вопросы о предоставлении надлежащего жилья гражданам и покупке по завышенным ценам за бюджетные средства «ветхих» квартир активисты ОНФ в Коми подняли перед местными властями и в СМИ. Дело получило общественный резонанс. В мае 2017 г. эту тему отдельным вопросом обсудили на заседании Госсовета с участием президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина.

После заседания Госсовета к решению проблемы подключились Фонд реформирования ЖКХ и правоохранительные органы.

Следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Коми было возбуждено уголовное дело в отношении виновных лиц. В настоящее время уголовное дело завершено и передано в суд.

Но главное – благополучно решен вопрос с предоставлением надлежащего жилья Овчинниковой и Черепановой: им выделены качественные квартиры в доме №4 по улице Ручейная в центре села Ношуль. Женщины довольны новым жильем, с ними подписаны договоры социального найма и выданы ключи от квартир. Они отметили, что новое жилье по своему качеству не идет ни в какое сравнение с тем, что им предлагали ранее.

«Помощь в разрешении ситуации с предоставлением надлежащего жилья переселенцам в селе Ношуль оказали журналисты, которые осветили поднятую общественниками проблему. Представители СМИ в регионе часто поддерживают общественников, выходят на острые волнующие людей темы, которые затем входят в повестку Народного фронта в республике. Активисты ОНФ в Коми продолжат мониторинг исполнения программы переселения из ветхого и аварийного жилья в регионе, в том числе совместно с журналистами», – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Коми Елена Шумилова.