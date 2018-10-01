Активисты Народного фронта в Коми обсудили реализацию проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми провели встречу с представителями министерства строительства и дорожного хозяйства республики и договорились о дальнейших совместных шагах по реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». В рамках встречи общественники и представители власти по видеосвязи приняли участие в круглом столе, прошедшем в Москве на площадке Народного фронта с участием экспертов ОНФ и представителей Минтранса России по проблеме ненормативных дорог.

На круглом столе было отмечено, что на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» по всей стране зарегистрировались более 175 тыс. пользователей, которые отметили более 34 тыс. участков плохих дорог, из них более 4,2 тыс. участков были отремонтированы капитально, более 3,9 тыс. – ямочно.

В ходе встречи на площадке ОНФ в Коми было сказано, что жители республики отметили на карте «убитых» дорог около 200 участков. Из них порядка 30 участков отремонтированы капитально, 34 – ямочно.

На круглом столе в Москве обсудили реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», по которому из бюджета Российской Федерации финансируется ремонт дорог в городах с населением свыше 500 тыс. человек. Эксперты ОНФ отметили, что городам с меньшим числом населения важно тоже дать возможность принять участие в проекте.

Принимавший участие во встрече на площадке ОНФ в Коми заместитель министра строительства и дорожного хозяйства республики Эдуард Слабиков сообщил, что вопрос уже стал решаться. Так, Сыктывкар впервые попал в данный федеральный проект: 24 сентября 2018 г. представители республики защитили в Росавтодоре реализацию данного проекта в регионе. Административный центр Республики Коми с 2019 г. будет получать на ремонт дорог около 450 млн руб. из федерального бюджета в течение шести лет. По словам заместителя министра, это позволит решить все дорожные проблемы в Сыктывкаре.

Активисты ОНФ в Коми обратили внимание на то, что не только в Сыктывкаре необходимо ремонтировать дороги. Для ускорения данного вопроса в ходе встречи были достигнуты договоренности о совместной работе по проекту «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

Представители Народного фронта в Коми ранее внесли предложение о включении в планы ремонта на ближайшие годы 115 участков ненормативных дорог в республике. Пока предложение находится на рассмотрении. Однако на встрече стороны пришли к договоренности, что в первую очередь в план ремонта будут внесены отмеченные на интерактивном сайте ОНФ «Карта убитых дорог» участки, по которым проходят школьные маршруты.

«Соглашения о совместной работе по проекту «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» на уровне региональных властей достигнуты. Необходимо увеличение взаимопонимания на уровне муниципалитетов. Будем активнее выходить и встречаться с главами и специалистами администраций для того, чтобы «убитые» дороги в глубинке, которые отметили граждане, ремонтировались и вносились в планы ремонта», – прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми Роман Литвин.