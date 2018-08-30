Приём граждан по личным вопросам

В селе Кослан Удорского района осенью благоустроят 3 дворовые территории.

Об этом Главе Республики Коми Сергею Гапликову во время личного приёма сообщил руководитель администрации Удорского района Николай Жилин.

К главе региона обратилась жительница села Кослан, поживающая в многоквартирном доме по улице Строителей. Женщина посетовала на отсутствие дренажной системы, из-за чего подъезд постоянно затапливает.

«Наш дом находится в низине, поэтому вся вода стекается к нам», — пояснила сельчанка.

Руководитель района Николай Жилин проинформировал, что в сентябре-октябре проблема будет решена. В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

«28 августа мы провели аукцион по выбору подрядной организации. Выиграла «Коми дорожная компания». Стоимость контракта не многим более 1 миллиона рублей. На эти деньги мы хотим обустроить 3 дворовые территории. В начале сентября будет заключён контракт. В течение полутора-двух месяцев планируется отсыпать территорию песком и щебнем, сделать тротуары, установить скамейки, урны, элементы благоустройства, а также вырыть канавы по периметру домов с последующим бетонированием стенок для стока воды», — доложил Николай Жилин.

Информация о проделанной работе будет доведена Главе Республики Коми в установленный им срок – до 1 ноября.

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