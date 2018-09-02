Торжественная линейка в республиканском Физико-математическом лицее-интернате

Сергей Гапликов поздравил с Днём знаний учащихся и педагогов физмат-лицея в Сыктывкаре.

Сегодня, 1 сентября, в образовательных организациях Республики Коми проходят традиционные линейки. В торжественном мероприятии республиканского Физико-математического лицей-интерната принял участие глава региона.

«В лицее царит атмосфера творчества, желания постичь новые знания и добиться результата. Я желаю, чтобы такой дух наполнил всю вашу жизнь. Чтобы все цели и задачи, которые вы перед собой ставите, были вами достигнуты. Чтобы в вашей жизни всегда была цель, достигнув которой вы ставили очередную и добивались её. Чтобы ваши родители знали, что вырастили и воспитали достойных детей, которые будут им надёжной опорой. Радуйте своих родителей, — напутствовал Сергей Гапликов. — Для нас физмат-лицей – это очень знаковое учреждение. Мы гордимся его выпускниками и хотим, чтобы таких учебных заведений в республике было больше. Я хочу поблагодарить Валерия Петровича Маркова, который являлся одним из инициаторов создания этого лицея, и преподавателей, которые вкладывают душу в ваше образование и развитие. Успехов вам во всём. С праздником!».

Учащихся лицея приветствовали также один из его основателей – сенатор Валерий Марков и директор образовательного учреждения Наталья Шутова. С напутственными словами к семиклассникам, вступающим в ряды лицеистов, обратились их старшие товарищи – учащиеся 11 классов, а новички в свою очередь зачитали торжественную клятву.

http://rkomi.ru/news/68894/