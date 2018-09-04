Республика Коми поделится успешным опытом развития сельского туризма.

Сегодня, 2 сентября, в Финно-угорском этнопарке Республики Коми открылся Всероссийский семинар-конференция по развитию туризма на селе. В нём принимают участие свыше 120 представителей отрасли из более чем 30 регионов страны. Участников приветствовали Глава Республики Коми Сергей Гапликов и заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова.

«Отрасль туризма для нашего региона – это достаточно новое, но очень перспективное направление. Для себя мы выбрали два приоритета – это экотуризм и сельский туризм. Объясню почему. Во-первых, Республика Коми – это прекрасный северный край, обладающий богатейшими недрами и первозданной природой. Здесь, несмотря на большие объёмы добычи полезных ископаемых, сохраняются девственные леса, чистейшие реки и озёра. Здесь находятся крупнейшие в Европе Национальный парк «Югыд ва» и Печоро-Илычский заповедник, включённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и одно из семи чудес России – столбы выветривания на плато Маньпупунёр. Во-вторых, туризм – это хороший инструмент для развития сельских территорий. Реализация туристических проектов даёт синергетический эффект. Создаются дополнительные рабочие места, увеличиваются объёмы налоговых поступлений, модернизируется инфраструктура», — заявил Сергей Гапликов.

http://rkomi.ru/news/68898/

http://rkomi.ru/news/68899/