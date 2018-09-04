Посещение Коми республиканского агропромышленного техникума в селе Выльгорт

Александр Беглов и Сергей Гапликов напутствовали студентов Коми республиканского агропромышленного техникума.

Полпред и глава региона посетили одно из старейших профессиональных образовательных учреждений региона, отметившее в прошлом году 95-летие. Техникум готовит специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих для сельскохозяйственной отрасли республики.

«Поздравляю вас от имени Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с началом нового учебного года. Глава государства возлагает на вас большие надежды. Он уверен, что вы будете достойными гражданами России. Вы, как будущие специалисты, являетесь авангардом российского агропрома. Без вас на столе не появится ни хлеб, ни другие продукты. И именно вам в будущем обеспечивать продовольственную безопасность нашей страны. Я желаю вам успехов в учёбе. С праздником!», — пожелал Александр Беглов.

«Сегодня у нас в гостях полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Дмитриевич Беглов. И очень приятно было предложить ему посетить Коми республиканский агротехникум. Техникум развивается, за последний год он получил современное оборудование, новые классы. И, конечно, мы хотим, чтобы ресурсный центр, который здесь создаётся сейчас, был на пользу и вам, и всем, кто ждёт вас как выпускников на своих предприятиях. Удачи вам!», — напутствовал Сергей Гапликов.

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