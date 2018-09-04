Посещение социальных объектов села Лэзым Сыктывдинского района

Александр Беглов посетил важнейшие социальные объекты села Лэзым Сыктывдинского района.

В рамках мониторинга реализации стратегических инициатив и поручений Президента Российской Федерации, ознакомился с работой детского сада и санатория.

В детском саду села Лэзым полпред проверил условия, созданные для развития и воспитания малышей, ознакомился с образовательной программой. В садике имеется музыкальный зал, совмещенный со спортивным, методический кабинет, медицинский кабинет с изолятором.

В дошкольном учреждении созданы оптимальные условия для полноценного физического, речевого, познавательного, социально-коммуникативного и художественно-эстетического развития детей. В прошлом году учреждению присвоен статус региональной инновационной опорно-методической площадки.

Малыши презентовали высоким гостям творческие поделки. Александр Беглов подарил детскому саду велосипеды, самокаты и лыжи, а также вручил сертификат на укрепление материально-технической базы.

В санатории «Лозым» Александр Беглов обсудил с трудовым коллективом вопросы повышения заработной платы работникам бюджетной сферы в рамках реализации поручений главы государства, укрепления и модернизации материально-технической базы детских учреждений отрасли здравоохранения, привлечения и поддержки молодых кадров.

http://rkomi.ru/news/68955/