Совещание с Правительством Республики Коми в селе Ыб Сыктывдинского района

Самое главное – обеспечить выполнение стратегического майского Указа Президента Российской Федерации.

Такую задачу поставил полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов перед руководством Республики Коми. В завершение рабочего визита в регион полпред провёл ряд рабочих совещаний в селе Ыб Сыктывдинского района.

На совещаниях были затронуты темы охраны правопорядка, подготовки к осенне-зимнему периоду. Основное внимание было уделено вопросам выполнения майских указов главы государства 2012 года, а также подготовке республики к реализации нового майского Указа Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

«Эти указы направлены на улучшение качества жизни населения и затрагивают очень важные направления развития страны, такие как создание новой экономики, дальнейшее развитие отраслей народного хозяйства и ряд других ключевых направлений. В новом майском указе, который является продолжением майских указов 2012 года, заложен принципиально новый подход и обозначена высокая планка, которую задал Президент Российской Федерации. Мы обязаны эти задачи качественно выполнить», — подчеркнул Александр Беглов, комментируя итоги рабочего визита в Республику Коми.

http://rkomi.ru/news/68957/