Торжественное шествие и митинг шахтёров в Воркуте

Сергей Гапликов принял участие в торжественном шествии и митинге шахтёров в Воркуте.

Вместе с горняками Заполярья Глава Республики Коми прошёл от площади Мира до площади Центральной. По окончании шествия на сцене перед зданием ОА «Воркутауголь» состоялся праздничный митинг.

В преддверии Дня шахтёра, который отмечается 26 августа, руководитель региона поблагодарил шахтёров за патриотизм и самоотверженный труд на благо республики, пожелав счастья и добра, а также чтобы количество спусков всегда равнялось количеству подъёмов.

Участники митинга почтили минутой молчания не вернувшихся с забоя горняков.

Также Глава Республики Коми вручил воркутинским горнякам заслуженные государственные награды. Торжественная церемония состоялась в универсальном спортивно-зрелищном комплексе «Олимп».

http://rkomi.ru/news/68696/