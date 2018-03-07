Игру квеста ОНФ «18 мгновений весны» в Сыктывкаре посвятили Школе искусств

В Сыктывкаре прошла пятая игра квеста Общероссийского народного фронта «18 мгновений весны» по городскому ориентированию и поиску кодов на различных объектах. На этот раз объектом стало одно из архитектурных и культурных украшений города — муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Школа искусств». Определился и единоличный лидер квеста — Анна Артемьева, которая выиграла уже четвертый старт.

Школа искусств в Сыктывкаре является одной из жемчужин детского образования. «Долгие годы прежняя детская школа искусств ютилась в деревянном одноэтажном здании барачного типа. Жалко было детей – в таких неприспособленных условиях они занимались. Казалось, что этому не будет конца. Но все изменились. Было принято решение о строительстве новой школы, изысканы средства, и в Сыктывкаре появилось образовательное и культурное учреждение, которым сейчас гордится не только город, но и вся республика», — рассказала координатор квеста ОНФ «18 мгновений весны» в Сыктывкаре Анна Барышева.

Победитель очередного старта в Сыктывкаре Анна Артемьева рассказала, что квест ОНФ «18 мгновений весны» ей нравится, он необычный – много деталей и старты проходят много дней. Она поделилась, что приняла решение участвовать в нем после того, как ее пригласили другие участники. Игроки в ходе квеста должны отгадать загадку с зашифрованным объектом в Сыктывкаре, до которого необходимо первым добраться и получит подтверждающий код. По словам Анны, после пяти этапов игры ей больше всего понравилась загадка второго старта, объектом которого стал академический театр драмы им. Виктора Савина.

Артемьева также призналась, что является опытным участником квестов, проводимых на различных уровнях. Возможно поэтому она показывает отличные результаты и в квесте ОНФ «18 мгновений весны».

Напомним, квест ОНФ «18 мгновений весны» в Сыктывкаре призван в увлекательном формате показать город, его достопримечательности. Название игры «18 мгновений весны» перекликается как с днем выборов президента РФ — 18 марта, так и со знаменитым фильмом «17 мгновений весны», главным героем которого является советский разведчик. Своего рода разведчиками предлагается побыть и участникам игры. Ведь они должны выполнять задания и успеть это сделать за отведенное время на объектах Сыктывкара.

К квесту, организованному ОНФ, присоединились города Брянск, Владимир, Иваново, Калуга, Кострома, Курск, Липецк, Тула, Сыктывкар, Ставрополь, Мурманск, Псков, Санкт-Петербург, Нарьян-Мар, Астрахань, Майкоп, Волгоград, Махачкала, Черкесск, Владикавказ, Уфа, Йошкар-Ола, Оренбург, Салехард, Курган, Томск и Улан-Удэ. К первым четырем играм подключились более 1150 человек. В Сыктывкаре к участию в игре присоединились около 50 человек.

Всего будет проведено 10 игр, по одной в день – 28 февраля, 1, 2, 5, 6, 12, 13, 14, 15 и 16 марта. Итоговой станет суперигра, за которую будет начислено в полтора раза больше баллов. Присоединиться к игре можно на любом этапе. Сделать это просто: необходимо пройти регистрацию с помощью телеграм-бота @code18mv_bot. Задания в Сыктывкаре рассылаются через специальный телеграм-канал t.me/onf18mv_syktyvkar. Найденные коды, которые представляют собой набор букв и цифр, участник игры текстовым сообщением отправляет в чат-бот, время выполнения фиксируется автоматически. С правилами игры также можно познакомиться на интернет-сайте: dorogi-onf.ru (http://dorogi-onf.ru/news/5373/)