В очередной игре квеста ОНФ «18 мгновений весны» в Сыктывкаре обратили внимание на доступную среду

В Сыктывкаре прошла очередная игра квеста Общероссийского народного фронта «18 мгновений весны» по городскому ориентированию и поиску кодов на различных объектах.

На этот раз объектом игры стало новое и полюбившееся взрослым и детям спортивное сооружение – бассейн «Орбита», который полностью адаптирован для инвалидов.

Победу же в очередном старте игры одержала Анна Артемьева, которая пока является абсолютным лидером квеста ОНФ «18 мгновений весны» в Сыктывкаре.

Как рассказали активисты Народного фронта в Коми, общественники во главе с членом Центрального штаба ОНФ, депутатом Госдумы от Республики Коми Ольгой Савастьяновой в рамках развития доступной среды ранее провели мониторинг бассейна «Орбита» в Сыктывкаре и убедились, что он полностью соответствует для людей с ограниченными возможностями здоровья. Причем, в мониторинге принимали участие сами инвалиды. В бассейне «Орбита» есть даже специальные подъемные приспособления, которые позволяют неходячим инвалидам заниматься водными процедурами вместе со всеми. Спортивный объект стал любимым для всех сыктывкарцев. Работает здесь и муниципальная детская спортивная школа по плаванию.

«Таких спортивных объектов, которые полностью соответствуют стандартам доступной среды, нужно больше не только в Сыктывкаре, но и во всей республике и стране в целом», — отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.

Представители Народного фонта в Коми напомнили, что задачи квеста ОНФ «18 мгновений весны» в Сыктывкаре — в увлекательном формате рассказать и показать город, его достопримечательности. Название игры «18 мгновений весны» перекликается как с днем выборов президента РФ — 18 марта, так и со знаменитым фильмом «17 мгновений весны», главным героем которого является советский разведчик. Своего рода разведчиками предлагается побыть и участникам игры. Ведь они должны выполнять задания и успеть это сделать за отведенное время на объектах Сыктывкара.

Квест проходит в 30 городах России. Помимо Сыктывкара – это Брянск, Владимир, Иваново, Калуга, Кострома, Курск, Липецк, Тула, Калининград, Мурманск, Ставрополь, Псков и другие.