В очередной игре квеста ОНФ «18 мгновений весны» в Сыктывкаре обратили внимание на доступную среду
В Сыктывкаре прошла очередная игра квеста Общероссийского народного фронта «18 мгновений весны» по городскому ориентированию и поиску кодов на различных объектах.
На этот раз объектом игры стало новое и полюбившееся взрослым и детям спортивное сооружение – бассейн «Орбита», который полностью адаптирован для инвалидов.
Победу же в очередном старте игры одержала Анна Артемьева, которая пока является абсолютным лидером квеста ОНФ «18 мгновений весны» в Сыктывкаре.
Как рассказали активисты Народного фронта в Коми, общественники во главе с членом Центрального штаба ОНФ, депутатом Госдумы от Республики Коми Ольгой Савастьяновой в рамках развития доступной среды ранее провели мониторинг бассейна «Орбита» в Сыктывкаре и убедились, что он полностью соответствует для людей с ограниченными возможностями здоровья. Причем, в мониторинге принимали участие сами инвалиды. В бассейне «Орбита» есть даже специальные подъемные приспособления, которые позволяют неходячим инвалидам заниматься водными процедурами вместе со всеми. Спортивный объект стал любимым для всех сыктывкарцев. Работает здесь и муниципальная детская спортивная школа по плаванию.
«Таких спортивных объектов, которые полностью соответствуют стандартам доступной среды, нужно больше не только в Сыктывкаре, но и во всей республике и стране в целом», — отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.
Представители Народного фонта в Коми напомнили, что задачи квеста ОНФ «18 мгновений весны» в Сыктывкаре — в увлекательном формате рассказать и показать город, его достопримечательности. Название игры «18 мгновений весны» перекликается как с днем выборов президента РФ — 18 марта, так и со знаменитым фильмом «17 мгновений весны», главным героем которого является советский разведчик. Своего рода разведчиками предлагается побыть и участникам игры. Ведь они должны выполнять задания и успеть это сделать за отведенное время на объектах Сыктывкара.
Квест проходит в 30 городах России. Помимо Сыктывкара – это Брянск, Владимир, Иваново, Калуга, Кострома, Курск, Липецк, Тула, Калининград, Мурманск, Ставрополь, Псков и другие.
Игры квеста стартуют по будням до 16 марта. Присоединиться к игре можно на любом этапе. Сделать это просто: необходимо пройти регистрацию с помощью телеграм-бота @code18mv_bot. Задания в Сыктывкаре рассылаются через специальный телеграм-канал t.me/onf18mv_syktyvkar. Найденные коды, которые представляют собой набор букв и цифр, участник игры текстовым сообщением отправляет в чат-бот, время выполнения фиксируется автоматически. С правилами игры также можно познакомиться на интернет-сайте: dorogi-onf.ru (