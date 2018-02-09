«Молодежка ОНФ» в Коми в рамках акции «Уха на всю страну» приготовила ее для рыбаков на Сысоле

Представители команды «Молодежки ОНФ» в Республике Коми в День зимней рыбалки провели на реке Сысола в районе местечка Чит под Сыктывкаром необычную акцию — «Уха на всю страну». Активисты поздравили любителей подледного лова с праздником и сварили для них уху. Эта акция прошла во многих регионах России, где погодные условия позволяют заниматься зимней рыбалкой.

В этот день на льду Сысолы собралось около 10 любителей подледного лова, которые были рады неожиданному поздравлению. «Рыбаки охотно откликнулись на предложение сварить для них уху, и поделись для этого частью своего улова. Естественно, к акции общественники тщательно подготовились: привезли с собой заготовленные дрова, посуду, все необходимые для приготовления хорошей наваристой ухи ингредиенты — картошку, морковь, лук, специи, перловку. В итоге, уха, приготовленная прямо на месте, на берегу реки, нашими молодыми ребятами, вышла замечательной», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Павел Поташов.

Как сообщили представители команды «Молодежки ОНФ» в Коми, уха очень понравилась рыбакам, горячее питания в морозную погоду было очень кстати. Общественники также угостили рыбаков горячим чаем и сладостями. «Действительно, получился рыбацкий праздник. Приятно и здорово. Такие совершенно неожиданные действия объединяют и согревают людей в прямом и переносном смысле», — прокомментировал один их любителей зимней рыбалки.

К акции «Молодежки» присоединились и сотрудники МЧС, которые провели инструктаж по технике безопасности поведения на льду, а также дали добро на ловлю рыбы на выбранном участке водоема. Как сообщил принимавший участие в мероприятии исполняющий обязанности руководителя патрульной службы Сыктывкара Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Коми Валентин Мальгин, предварительно замеренная толщина льда в районе проведения акции составила 40 см, промоины и трещины отсутствовали, выход на лед был возможен, и людям ничего не угрожает. Представитель ведомства отметил, что такой любительский, не браконьерский, лов рыбы необходимо развивать и поощрять, а инициатива команды «Молодежки ОНФ» способствует этому, а также популяризации рыболовного спорта и активного отдыха.

«Акция «Уха на всю страну», посвященная Дню зимней рыбалки, задумана и проведена в целях воспитания доброты и отзывчивости, как важных нравственных качеств, пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде, популяризации и сохранения традиций национальной русской кухни. Мы благодарны любителям зимней рыбалки, а также представителям МЧС, которые стали непосредственными участниками этого мероприятия», — подчеркнула координатор «Молодежки ОНФ» в Коми Анастасия Широченко.