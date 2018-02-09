Активисты ОНФ «За права заемщиков» проведут мониторинг финансовой просвещенности граждан в Коми

Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» вместе с региональными отделениями Народного фронта в феврале проанализируют региональные программы финансового просвещения населения. Такое исследование общественники проведут и в Республике Коми. По итогам эксперты назовут субъекты РФ с лучшими практиками работы по повышению грамотности граждан и выявят регионы, в которых финансовым просвещением никто не занимается. Особое внимание активисты уделят регионам с высокой закредитованностью населения, большим числом персональных банкротств, скандальными историями с участием коллекторов и т. п.

«В последнее годы финансовая грамотность россиян выросла, но ее общий уровень остается достаточно низким. Чтобы граждане научились нести ответственность за свои финансовые решения, а не ждать, что за них это сделает государство, отстаивать свои права потребителей финансовых услуг, распознавать уловки мошенников, требуется долговременная систематическая работа. И оценивать, насколько эта задача уж выполнена, — сложно. Поэтому мы решили для начала выяснить — какие усилия предпринимают в регионах для финансового просвещения граждан? Строится ли эта работа с учетом доли просроченных долгов жителей области, статистики банкротств, количества жалоб на взыскателей и других печальных последствий безграмотного потребления финансовых услуг? Нам важно понять, какой набор инструментов применяется для этого, насколько они оправданы и какой дают результат», — пояснил руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.

В мониторинге примут участие более 20 субъектов РФ, в том числе регионы, которые задействованы в проекте Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» (Волгоградская область, Краснодарский край, Саратовская область и др.). Особое внимание эксперты уделят регионам с «проблемными» финансовыми историями: высокой закредитованностью населения, большим числом персональных банкротств, скандалами с участием коллекторов и т. п. (Вологодская, Кемеровская области, Республики Бурятия, Коми и др.). В ходе исследования активисты также опросят граждан, чтобы узнать, какие финансовые вопросы интересуют их больше всего. Результаты мониторинга эксперты планируют представить в феврале.

По словам Виктора Климова, цели исследования совпадают с задачами Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 годы, которую правительство утвердило осенью прошлого года. В ее реализации принимают участие образовательные и научные учреждения, некоммерческие организации, общественные объединения, экспертное сообщество и активные граждане.

Для проекта «За права заемщиков» финансовое просвещение россиян — важное направление работы. В рамках программы «Кредитный фарватер» (fingramota.zapravazaemschikov.ru) эксперты проводят уроки финансовой грамотности для студентов и школьников. А с лета 2017 г. отдельно стала вестись просветительская работа с пенсионерами.