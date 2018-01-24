Федулова: Необходимо рассмотреть вопрос о включении в программу «Земский доктор» медсестер

Следует провести расширение программы «Земский доктор» и включить в нее медицинских сестер. Об этом заявила сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Республике Коми, руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Ольга Федулова.

«Глава государства Владимир Путин на встрече с участниками Форума малых городов и исторических поселений в Коломне заявил о том, что программа «Земский доктор» будет распространена на малые города с населением до 50 тыс. жителей, при этом поддержку получат не только приезжающие врачи, но и фельдшеры. Особенно актуально это для Республики Коми с ее большой территорией и ограниченной транспортной доступностью», – рассказала Федулова.

Она сообщила, что представители Народного фронта в Коми на прошедшем в конце 2017 г. в Москве итоговом «Форуме Действий» ОНФ «РОССИЯ УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ» активно работали на площадке «Медицина будущего: здравоСохранение».

«На Форуме мы предложили конкретные меры по улучшению доступности и качества медицинской помощи. Одна из главных наших инициатив как раз заключалась в том, чтобы действие программы «Земский доктор» было распространено на города численностью 30–50 тыс. человек. Очень сложная ситуация в регионе с кадрами в здравоохранении складывается в именно таких городах – Инте, Печоре, Вуктыле, Микуни, Емве, Сосногорске, а также во многих поселках городского типа. Расширение программы финансовой поддержки медработников позволит в итоге улучшить ситуацию с доступностью и качеством медицинской помощи. При этом для региона не будет дополнительной финансовой нагрузки – «Земский доктор» полностью будет финансироваться из федерального бюджета», – отметила она.

Федулова добавила, что изучила данные Минздрава республики о том, что в рамках программы «Земский доктор» в 2017 г. в сельскую местность региона было привлечено 80 врачей, что почти вдвое превышает количество участников программы 2016 г. Общая численность врачей в Коми за год выросла на 1,3%, составив 3,508 тыс. человек, а показатель обеспеченности врачами на 10 тыс. населения увеличился на 2%.

По ее мнению, этих изменений пока недостаточно для решения кадровой проблемы: «Расширенная программа «Земский доктор» станет одним из существенных шагов в улучшении ситуации».

По словам Федуловой, в отличие от позитивной динамики в кадровом составе врачей, в республике ухудшается ситуация с медицинскими сестрами. Так, в Коми по итогам 2017 г. показатель обеспеченности средними медицинскими работниками на 10 тыс. населения сократился на 0,8%.

«Поэтому я предлагаю включить в дальнейшем в программу «Земский доктор» медицинских сестер, которые могли бы приезжать работать в сельскую местность и малые города и получать единовременную финансовую поддержку», – пояснила Федулова.