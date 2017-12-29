Активисты ОНФ в Коми провели в Сыктывкаре конкурс «Баттл снеговиков»

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми провели в Сыктывкаре предновогодний молодежный творческий конкурс «Баттл снеговиков» по созданию самого оригинального снеговика с российской символикой. Акция ОНФ прошла для всех желающих. Все команды необычного конкурса получили в подарок знаменитые выльгортские валенки с вышивкой.

Акция ОНФ «Баттл снеговиков» прошел на площадке Дворца творчества детей и учащейся молодежи, участие в нем приняли дворовая команда, команды Сыктывкарского лесного института, республиканской академии государственной службы и управления.

Участником состязания стала и команда семьи Каблановых. Станислав и Ивелина Каблановы приехали на отдых из Болгарии, в эти новогодние дни гостят в Сыктывкаре. Узнав, что проводится конкурс, они с радостью взялись за создание своих снеговиков. Кабланов рассказал, что, например, в Италии, где они часто проживают, очень тепло, и снега зимой практически нет. «Ваяние своими руками фигур из настоящего пушистого снега, которого так много в Коми – для нас настоящее чудо и громадное впечатление. Баттл снеговиков» удался – мы увидели столько много радости», – поделился впечатлениями гость из Болгарии.

«Все участники нашего конкурса снеговиков получили призы и грамоты. А команды – знаменитые выльгортские валенки с вышивкой. В том числе и команда Каблановых, которые создали целую семью оригинальных снеговиков. Наши валенки не только согреют, но и, когда наши друзья возвратятся домой, у них останутся прекрасные воспоминания о республике. А сама акция ОНФ направлена на то, чтобы создать праздник детям – для тех, кто приходит в центре Сыктывкара на площадку Дворца творчества детей и учащейся молодежи. Оригинальные снеговики создают прекрасное новогоднее настроение не только детям, но и взрослым», – прокомментировала активист ОНФ в Коми Елена Шилова.

Представитель Народного фронта рассказала, что одного из снеговиков участники акции одели в форму с символикой Народного фронта. «Ведь снеговик тоже делает доброе дело – дарит праздник», – сказала Шилова.

Общественники сообщили, что организованный Народный фронтом творческий конкурс «Баттл снеговиков» по созданию радостного новогоднего настроения – это широкая акция, которая с конца декабря по февраль будет проходить во многих регионах страны.

«А еще наша цель заключается в том, чтобы возвратить детей из виртуального мира интернет-гаджетов в мир реальных насыщенных красок – настоящего солнца, белого снега и живого общения», – подчеркнула Шилова.