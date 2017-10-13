К решению поднятой ОНФ в Коми проблемы некачественных домов в Емве подключился Фонд ЖКХ

К решению поднятой активистами регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Коми проблемы качества домов для переселенцев из аварийного жилья в городе Емва, в которых зафиксировано превышение концентрации формальдегида и аммиака, подключился Фонд содействия реформированию ЖКХ. Специалисты фонда с участием представителей ОНФ и министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми провели рейд по проблемным домам, встретились с жителями. Проверочные мероприятия федеральная структура начала на основании запроса депутатов, в том числе члена Центрального штаба Народного фронта, депутата Госдумы Ольги Савастьяновой.

Представитель Фонда содействия реформированию ЖКХ сообщил, что в том числе проводилась проверка проектной документации домов для переселенцев из аварийного жилья в Емве. На итоговом совещании в министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми с участием экспертов ОНФ было обнародовано, что дома принимались в эксплуатацию без строительно-технической экспертизы.

На совещании было подчеркнуто, что проверочные мероприятия не закончены: назначены две экспертизы – строительно-техническая и химическая с изъятием образцов материалов. В то же время было заявлено, что до окончания экспертиз начнется устранение других выявленных недостатков в построенных домах в Емве – в частности, работы по замене некачественных полов в квартирах, утеплению вентиляционных каналов, устранению выявленных недостатков в системе отопления домов.

Министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми Константин Лазарев сообщил, что по результатам проверки фонда будет составлена ведомость с отражением всех дефектов в домах, начнется их системное устранение.

Ранее на основании обращения ОНФ в Коми по домам в Емве проверку провела прокуратура. В сентябре 2017 г. сотрудники ведомства и специалисты Центра гигиены и эпидемиологии республики подтвердили: в помещениях домов, возведенных для переселенцев из аварийного жилья в Емве по улице Коммунистическая, 46 и улице Дзержинского, 140 превышена среднесуточная концентрация в воздухе формальдегида и аммиака. Следственный комитет РФ по выявленным фактам возбудил уголовное дело по статье 238.1 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.

«Региональное отделение ОНФ в Коми следит за ситуацией. Если на основании окончательных экспертных заключений и следственных действий будут сделаны выводы, что вредные вещества в квартирах граждан – следствие некачественных строительных материалов, из которых построены дома по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, будем добиваться, чтобы людям предоставили новое, безопасное жилье», – прокомментировала руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» в Коми Валентина Анфилатова.

Представители ОНФ в Коми в целом обеспокоены ходом реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в регионе. Фонд содействия реформированию ЖКХ подвел итоги проведения контрольных мероприятий за девять месяцев 2017 г. по всей стране: в Республике Коми и еще десяти регионах зафиксированы факты заключения контрактов со строительными организациями, ранее нарушавшими сроки исполнения обязательств в рамках предыдущих этапов программ расселения аварийного жилья.

Активисты Народного фронта в Коми продолжат мониторинг исполнения программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в республике.