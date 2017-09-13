Активисты Народного фронта оценили ход реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Коми

Активисты и эксперты проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Коми подвели промежуточные итоги реализации проекта в республике. Общественники отметили как положительные моменты, так и недостатки в вопросе организации ремонта транспортных артерий. На карте «убитых» дорог в регионе жители отметили 134 участка, и них в 2017 г. капитально отремонтировано 27, на 14 проведен ямочный ремонт.

Представители Народного фронта в Коми в первую очередь обратили внимание на те дороги, за ремонт которых проголосовали граждане. При этом общественники отметили позитивные подвижки. Так, в Сыктывкаре в 2017 г. отремонтированы дороги, набравшие большинство голосов. Проведен капитальный ремонт на улице Малышева, за ремонт которой проголосовали 149 человек, и улице Станционной (137 человек). Ямочный ремонт выполнен на 1-й Промышленной улице (146 человек).

Активисты ОНФ в Коми в ходе рейдов зафиксировали отремонтированные участки региональной трассы, за ремонт которых также проголосовало большинство граждан – это дорога Сыктывкар – Корткерос – Усть-Кулом. На ней были капитально отремонтированы участки 40-42 км (проголосовали 87 человек), 44-47 км (85 человек). Помимо этого, на трассе отремонтированы участки в районах 36, 39, 51, 71, 80, 95, 109 и 123 км. Также проведен ямочный ремонт на мосту через реку Вишера у села Сторожевск – участок отметили 93 человека.

Общественники также отмечают, что в районе данной дороги и прилегающих ответвлений были капитально отремонтированы покрытия восьми мостов через реки – Лемь-Ю, Кия-Ю, Понанью, Лекзулоб, Зулобью, Сюзъель, Керасаель и Вишера в районе селе Богородск – за последний на карте «убитых» дорог проголосовали 100 человек.

В то же время в целом по Коми отремонтированных дорог, отмеченных на интерактивной карте проекта ОНФ, недостаточно: из 134 дорог капитальный и ямочный ремонт выполнен на 41 дороге.

В городах Воркута, Усинск, Инта, Печора, Сосногорск пока не подтвержден ремонт ни одного из участков, отмеченных на карте «убитых» дорог. При этом в этих городах есть дороги, плохое состояние которых активно отмечают жители – Печорский проспект в Печоре отметили 66 человек, улицу Промышленную в Усинске – 68 человек.

Представители ОНФ в Коми будут добиваться включения плохих дорог, за которые активного голосуют граждане на карте «убитых» дорог, в план ремонта на 2018 г. Пока в план включены только четыре дороги для капитального ремонта. Также общественники особо обратят внимание на проблему плохого состояния сельских дорог, разбиваемых большегрузным автотранспортом при вывозе леса.

«До ремонтной кампании 2018 г. сосредоточимся на организации взаимодействия с органами власти региона и муниципалитетов по проекту «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Здесь много вопросов: несмотря на то, что практически везде на сайтах муниципалитетов размещены ссылки на общественный проект, причем на главных страницах, он пока не стал для чиновников на местах руководством к действию. Хотя на всех уровнях в республике декларируется необходимость прислушиваться к общественному мнению. Народный фронт будет добиваться этого не на словах, а на деле», – подчеркнул координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Коми Роман Литвин.