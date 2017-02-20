Активисты ОНФ добились ремонта труб теплоснабжения вблизи детсада и школы в Сыктывкаре

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Коми в рамках мониторинга состояния тепловых сетей «С теплом – труба» добились ремонта надземных труб теплоснабжения, расположенных вблизи детского сада №112 и школы №43 в Сыктывкаре. Ранее общественники подняли вопрос отсутствия изоляции на данных объектах. В ходе акции представители ОНФ выявили новые очаги ненадлежащего состояния тепловых магистралей.

«Народный фронт также хочет активизировать граждан, чтобы они обращали внимание не только на состояние тепловых труб внутри своих домов, но и не проходили мимо плохих труб вне жилых территорий, за которые отвечают ресурсоснабжающие организации. Необходимо, чтобы неравнодушные жители обращались по данному вопросу в компании, администрации муниципалитетов, надзорные органы, Народный фронт. Без такого конструктивного общественного давления компании будут списывать свои издержки на потребителей», – прокомментировала руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» в Коми Валентина Анфилатова.

Она сообщила, что активисты Народного фронта в Коми при проведении мониторинга обнаружили трубы, расположенные на улице Петрозаводская в Сыктывкаре рядом с детским садом №112 и школой №43, в удручающем состоянии. «Защитные металлическая и теплоизоляционная обшивки были буквально вырваны», – пояснила Анфилатова.

В повторном рейде ОНФ в Коми принял участие заместитель мэра города по вопросам ЖКХ Сергей Воронин, который сообщил, что после обращения общественников были проведены переговоры с собственником труб, и недостатки были устранены. Чиновник уточнил, что администрация работает с компанией-собственником, а теперь по этому вопросу находится в постоянном контакте с Народным фронтом.

Активисты ОНФ в Коми в рамках мониторинга «С теплом – труба» по сигналу граждан провели новый рейд и зафиксировали, что на улице Маркова в районе дома №23 Сыктывкара труба отопления также находится без изоляции.

Общественники отметили и другую проблемную точку города – на улице Ленина в районе домов №№89-118. Местный житель в обращении в Народный фронт сообщил, что каждый год здесь происходит ремонт труб центрального отопления, но после этого даже в сильные морозы идет пар и стоят лужи.

«Мы зафиксировали эти факты, и сейчас снова выйдем на администрацию муниципалитета для принятия мер. Отмечу, что Коми – большая республика и без активности самих граждан проблему потерь тепла в системах теплоснабжения будет сложно решить. Мониторинг Народного фронта «С теплом – труба» будет продолжаться», – подчеркнула Анфилатова.