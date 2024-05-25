5 канал Инта

ИЦГБ предлагает выпускникам заключить договоры о целевом обучении.

От5 канал Инта

Май 25, 2024 #Инта


Интинская Центральная городская больница предлагает выпускникам, желающим стать врачами, заключить договоры о целевом обучении для поступления на бюджетные места в медицинские ВУЗы в Санкт-Петербурге, Самаре, Сыктывкаре и Кирове по специальностям: «Педиатрия» и «Лечебное дело». После успешного завершения учёбы гарантировано трудоустройство.
По всем интересующим вопросам можно обращаться в отдел кадров «Интинской ЦГБ» по адресу: ул. Мира, д.10, в будни: с 08-00 до 16-00, перерыв: с 12-00 до 13-00, или по телефону: 6-07-26

От 5 канал Инта

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