Информационная программа “Новости” от 25.05.2024

00:00 Выпуск
00:46 Глава Коми выступил с демографическими инициативами.
06:55 Выпускники сдают экзамены.
14:37 ИЦГБ предлагает выпускникам заключить договоры о целевом обучении.
16:48 Интинцу грозит наказание за спаивание ребенка.
17:43 Библиотекари реализуют «Народный бюджет».
22:29 Музей отметил свое 55-летие.
26:00 Формирование отрядов добровольцев-пожарных.
26:44 Интинские танцоры стали лауреатами конкурса «Апрелинка».
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