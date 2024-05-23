5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 25.05.2024

От5 канал Инта

Май 23, 2024 #Инта


00:00 Выпуск
00:46 Глава Коми выступил с демографическими инициативами.
06:55 Выпускники сдают экзамены.
14:37 ИЦГБ предлагает выпускникам заключить договоры о целевом обучении.
16:48 Интинцу грозит наказание за спаивание ребенка.
17:43 Библиотекари реализуют «Народный бюджет».
22:29 Музей отметил свое 55-летие.
26:00 Формирование отрядов добровольцев-пожарных.
26:44 Интинские танцоры стали лауреатами конкурса «Апрелинка».

Все выпуски "Новостей": https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

От 5 канал Инта

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