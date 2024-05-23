Информационная программа “Новости” от 25.05.2024





00:00 Выпуск

00:46 Глава Коми выступил с демографическими инициативами.

06:55 Выпускники сдают экзамены.

14:37 ИЦГБ предлагает выпускникам заключить договоры о целевом обучении.

16:48 Интинцу грозит наказание за спаивание ребенка.

17:43 Библиотекари реализуют «Народный бюджет».

22:29 Музей отметил свое 55-летие.

26:00 Формирование отрядов добровольцев-пожарных.

26:44 Интинские танцоры стали лауреатами конкурса «Апрелинка».

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