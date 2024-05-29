5 канал Инта

Герои нашего города.

От5 канал Инта

Май 29, 2024 #Инта


С начала специальной военной операции прошло больше двух лет. Боевые действия показали, на что готовы патриоты России. Многие военнослужащие проявили настоящий героизм и были удостоены медалей и орденов. Один из таких героев — наш земляк Леонид Канев. Он служил по контракту в 200-й отдельной мотострелковой бригаде. В январе 2023 года по Указу Президента был награждён медалью «За отвагу», а в мае того же года — медалью Жукова. Сейчас ветеран боевых действий проходит интенсивную реабилитацию после четырёх контузий. О своих подвигах он говорит неохотно, считая, что каждый, кто принимает непосредственное участие в боевых событиях, уже является героем.

От 5 канал Инта

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