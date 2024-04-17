5 канал Инта

Пленум Совета ветеранов.

От5 канал Инта

Апр 17, 2024 #Инта


50 лет назад, в апреле 1974 года, в Инте началась история городского совета ветеранов. Работа актива общественной организации всегда была непростой. Нужно не только собрать данные о всех категориях пенсионеров, проживающих в Приполярье, но и понять, чем им можно помочь, как организовать досуг и общение. Члены совета тесно сотрудничают с представителями региональной и местной власти. Совместно решаются проблемы, защищаются права и интересы пенсионеров, осуществляется адресная помощь пожилым гражданам.

От 5 канал Инта

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