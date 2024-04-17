Пленум Совета ветеранов.





50 лет назад, в апреле 1974 года, в Инте началась история городского совета ветеранов. Работа актива общественной организации всегда была непростой. Нужно не только собрать данные о всех категориях пенсионеров, проживающих в Приполярье, но и понять, чем им можно помочь, как организовать досуг и общение. Члены совета тесно сотрудничают с представителями региональной и местной власти. Совместно решаются проблемы, защищаются права и интересы пенсионеров, осуществляется адресная помощь пожилым гражданам.