5 канал Инта

Уважаемые интинцы и гости города! Приглашаем вас на главное культурное событие весны!

От5 канал Инта

Мар 17, 2024 #Инта


"Тэрыб кӧр – 2024"

24 марта с 12 часов утра традиционная праздничная программа развернется на Олень-поле (ул. Заречная).

Центральным событием праздника «Тэрыб кӧр» станут гонки на оленьих упряжках.

Главный приз – 130 000 рублей!
Денежные призы получат победители и призёры гонок на оленьих упряжках, победители в состязаниях по прыжкам через нарты и метанию аркана, тройному национальному прыжку и перетягиванию палки!

В программе праздника: торговая ярмарка и «Подворье мастеров»,
эстафеты и конкурсы, развлечения и угощения на любой вкус для взрослых и детей, катание на оленьих упряжках и упряжках хаски,
концертная программа «На оленях, как на крыльях» и большой праздничный костер!

Для желающих согреться будут установлены автобусы для обогрева и оборудована санитарная зона.

От 5 канал Инта

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