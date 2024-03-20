🎙Разговор с доктором: туберкулез у детей





👩‍⚕О том как передается туберкулез, какие симптомы встречаются у детей и как не пропустить болезнь в интервью нашему каналу рассказала Гудырева Валентина Алексеевна заместитель главного врача по медицинской части (детство) ГБУЗ РК «Республиканский противотуберкулезный диспансер»

Ответственное отношение к здоровью способствуют сохранению и укреплению общественного здоровья и отвечает целям и задачам национального проекта «Демография».

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