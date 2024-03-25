🎙Разговор с доктором: как вредные привычки влияют на наш организм





👩‍⚕ Вредные привычки являются одной из самых больших проблем современного общества.

Курение и злоупотребление алкоголем – это самые опасные вредные привычки, которые приносят огромнейший вред здоровью нашего организма.

В последние годы наблюдается снижение распространенности курения, но при этом идет прирост потребления иной никотиносодержащей продукции — вейпов, электронных сигарет, продуктов нагревания табака, кальянов и бездымного табака.

О нежелательных последствиях вредных привычек рассказала врач по медицинской профилактике ЦОЗ и МП ГУ «Республиканский врачебно – физкультурный диспансер» Анастасия Владимировна Горохводацкая

👉 Проходите тест AUDIT для оценки риска пагубного потребления алкоголя vk.cc/cgtvaX

Мы есть также:

📲 В социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/zdorov_11

📲 В социальной сети «Однокласники»: https://ok.ru/zdorov.11

📲 В мессенджере «Telegram»: https://t.me/zdorovkomi11

Подпишитесь, мы будем очень рады Вам!

#здоровье #профилактиказдоровья #профилактика