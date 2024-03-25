Здоров 11

🎙Разговор с доктором: как вредные привычки влияют на наш организм

ОтМинистерство спорта

Мар 25, 2024


👩‍⚕ Вредные привычки являются одной из самых больших проблем современного общества.
Курение и злоупотребление алкоголем – это самые опасные вредные привычки, которые приносят огромнейший вред здоровью нашего организма.

В последние годы наблюдается снижение распространенности курения, но при этом идет прирост потребления иной никотиносодержащей продукции — вейпов, электронных сигарет, продуктов нагревания табака, кальянов и бездымного табака.
О нежелательных последствиях вредных привычек рассказала врач по медицинской профилактике ЦОЗ и МП ГУ «Республиканский врачебно – физкультурный диспансер» Анастасия Владимировна Горохводацкая

👉 Проходите тест AUDIT для оценки риска пагубного потребления алкоголя vk.cc/cgtvaX

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От Министерство спорта

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